Panicale mezzo milione di euro per il futuro di San Sebastiano

Circa mezzo milione di euro di investimenti per costruire il futuro del complesso di San Sebastiano di via Belevedere a Panicale. Una serie di progetti collegati tra loro, scrive la Provincia, pensati e promossi dall’Unione dei Comuni del Trasimeno, dal Comune di Panicale e dall’impresa sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Una grande giornata, intensa, ma bellissima. Festeggiare un anniversario in mezzo a tanti amici, collaboratori, clienti e partner è stato qualcosa di incredibile! Grazie a @polisportivagalli e @menssanabasketball per i regali veramente apprezzatissimi, a tutti q - facebook.com Vai su Facebook

Lecuona stupito dalla Ducati V4: Bulega rifila mezzo secondo con la nuova Panigale: - X Vai su X

Evasione fiscale, sequestrati beni per un milione e mezzo di euro a un imprenditore dell'ottica - Finanziaria di Trieste, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica giuliana, ha sequestrato oltre un milione e mezzo di euro in beni immobili ... Scrive rainews.it