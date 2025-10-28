Panicale mezzo milione di euro per il futuro di San Sebastiano

Circa mezzo milione di euro di investimenti per costruire il futuro del complesso di San Sebastiano di via Belevedere a Panicale. Una serie di progetti collegati tra loro, scrive la Provincia, pensati e promossi dall’Unione dei Comuni del Trasimeno, dal Comune di Panicale e dall’impresa sociale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

