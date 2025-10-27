Juve, Comolli vede Spalletti: si può chiudere in 48 ore. Ecco cosa ..."Non ci sono scuse, siete alla Juve!". Evra senza filtri sui ...Biglietti Inter Milan, al via la vendita libera: tutti i dettagli dal ...Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconereQuattro studenti dell'istituto "Santa Rosa" di Viterbo nell'Orchestra ...Ok definitivo alla fusione tra l'alberghiero di Montalto e il ...Party queer a tema Halloween: performance di shibari, dj set e musica ...Como - Hellas Verona, le probabili formazioni | Zanetti perde Nunez“Valerio Adami. Mito e spiritualità" al Ciac di FolignoA Pozzuoli scoperte di epoca preistorica: la presentazione dopo anni ...Lecce-Napoli, le scelte di Conte: fuori McTominay, chance da titolari ...Raid al Da Vinci: identificato anche un maggiorenne, indagine per ...Raid nel liceo Da Vinci, solidarietà bipartisan del consiglio ...Aci Catena, possibili disservizi idrici venerdì 31 ottobre per lavori ...Campania, la svolta verde di Lista Fico Presidente: mobilità ...Nel Belgio che ammazza i giovani sani, il sistema stermina anziani e ...Perché a Francesca Fagnani hanno “tagliato” il vestito ...Cosa ha deciso alla fine il governo sugli extraprofitti delle banche ...Gaza, Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” ...Il padre di Alvin Kevin, scomparso due anni fa: “Le forze ...Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per ...Piscina di Secondigliano, 4 milioni da Governo e Comune di Napoli per ...Perché un uomo ha pagato 270mila euro di optional per un’Aston ...Extraprofitti da 112 miliardi: banche e assicurazioni brindano, lo ...Cavriana, 23enne muore schiacciato in macchinario agricoloDallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella ...Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel MantovanoGettare la buccia della mela è un grave errore, ti svelo un ottimo ...Igor Tudor nuovo allenatore della Fiorentina: ecco svelato il motivo ...La cometa Lemmon illumina la Bergamasca: l’incredibile scatto da ...Telgate, bimba caduta in casa mentre giocava con il cugino: ...Lotto e SuperEnalotto oggi: estrazione e numeri di martedì 28 ottobreDifesa e industria, la rotta dell’Alleanza secondo Cavo DragoneLIVE Italia-Brasile, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: ...Sinner-Bergs si vedrà in chiaro su TV8? La programmazione e il ...Lorenzo Musetti: “Voglio le ATP Finals con tutte le mie forze. ...Al Grande Fratello c’è una porta segreta? Spunta un retroscenaQuarto mandato (tra le polemiche) per Alassane Ouattara, di nuovo ...Torna l’esame di maturità, cosa cambia per orale e commissari. Carta ...Tragico incidente nel Salento: schianto contro un albero, muore un ...Ascensore dell’ospedale Maggiore di Bologna ha un malfuzionamento: ...Sinner e le parole che fanno il giro del web: gli Slam nel mirinoPrezzi skipass 2025: sciare in Italia diventa un lussoCancello ed Arnone ha la sua comunità energetica, Ambrosca: “Non solo ...Allenatore Juventus, la scelta subito dopo la sfida contro l’Udinese: ...Lecce Napoli, le formazioni ufficiali: Conte ha scelto Lucca insieme ...“Pesanti bombardamenti su Gaza”: Netanyahu strappa con Hamas e ordina ...De Bruyne si opererà domani ad Anversa, starà fuori almeno 4 mesi ...“Abbiamo già portato in Israele il Giro d’Italia, ora puntiamo al ...Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini: la differenza di ...Cerno: siamo alla follia, sinistra ProPal così antisemita che nel Pd ...Dl Maturità: Orrico (M5s), 'con Valditara modello basato su ...Primo bacio: come gestire l’imbarazzo e vivere al meglio questo ...Belve, al via la nuova stagione questa sera su Rai2: le anticipazioni ...Vanessa Incontrada si sposa: il matrimonio con Rossano Laurini è in ...Oppo Find X9 Pro, la recensione: la fotocamera è una sicurezza, ma la ...Lecce-Napoli, le formazioni ufficialiAscolti TV 28 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serataUragano Melissa live dalla Giamaica: il video per seguirlo in tempo ...Il designatore Rocchi: "Regolari i gol di Leao ed Atekame. ..."Sguardo umile, tecnico, rapido": Modric torna a Bergamo, dove a 11 ...LIVE Lecce-Napoli alle 18.30, le ufficiali: Conte col tridente ...Guardalà (Sky) svela tutto: «Spalletti è vicinissimo alla Juve. ...DIRETTA Serie A, Lecce-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVEHalloween, i luoghi più misteriosi e inquietanti al mondoNo Borders EuroCup, presentata la quattro giorni internazionale di ...Rubano un’auto e si schiantano a Mendrisio: uno in ospedale, l’altro ...Aquaman a Palermo: blitz di Jason Momoa all'Opera dei Pupi di Franco ...Assistenti per i disabili nelle scuole, assegnati oltre 1.900 ...Fuga spericolata in auto, pusher inseguito e arrestato dai CarabinieriLeonardo Caffo: "Non vedo mia figlia da quasi un anno"Treni fermi nel weekend di Halloween: bus sostitutivi tra Lecco e ...Da Regione Lombardia fondi per il recupero ambientale del Lago di ...Aumentano (e allarmano) i comportamenti autolesivi, a partire dai ...Giampietro (Pd): "A 40 giorni dal taglio del nastro, il palazzetto ...VIDEO | Al Pescara Fiere arriva l'Halloween Park: biglietti gratuiti ...Al Museo Civico c'è la mostra fotografica 'Volti lontani' di Edoardo ...Mande Sila Quartet in concerto al CDP Sicurcaiv di GrassinaFiera delle arti tessili in Piazza Santa CroceCasa: via ai nuovi bandi per case popolari e contributo affittiGli appuntamenti di novembre al Museo Archeologico GonfientiLuca Bizzarri live al Teatro PucciniApre la porta “Filo rosa”, il punto di ascolto e sostegno per le ...Al Teatro dell'Affratellamento torna "Canzoni Contro la Guerra"Al via la prima edizione di “Liberamente Tinaia, dall’art brut al ...Allarme sicurezza, l'ex capogruppo Fdi scrive ai commissariInterventi sul manto stradale: ordinanza di chiusura di due vie ...Chiusura dell’ufficio postale a Latiano, Cgil: "Inaccettabili disagi ..."Il Cerchio delle idee" festeggia dieci anni: tempo, competenze e ...Mangia funghi selvatici e si sente male, donna muore una settimana ...Cavriana, tragedia sul lavoro: giovane di 23 anni perde la vita ...Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza ...Chi è Zohran Mamdani, il sindaco di internet che vuole conquistare ...Lecce-Napoli, Conte sorprende tutti: quanti big in panchina, le ...Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare ...Cdm approva il Dl su Sicurezza lavoroBuffon su Gattuso: “E’ stata la scelta migliore che potessimo fare. ...George Clooney in “Jay Kelly”: «A 64 anni sono una star ...Tragedia a Cavriana, Diego Lucchini morto a 23 anni agganciato e ...“Sono un insicuro, ho bisogno dell’abbraccio delle persone”. Gli inni ...Propone contenuti "verificati" da Grok, il chatbot AI di xAI, e non è ...Omicidio Cecchettin, procura conferma l’appello per Turetta: chiederà ...Incidenti sul lavoro, da Cdm via libera a decreto sicurezza: le novitàIsraele accusa Hamas: “Ritrovamento del corpo di un ostaggio è una ...Salute: online Mille Storie, il vodcast dei pazienti che raccontano ...Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di ...Il ministro Giuli: ‘la bellezza è un bene comune’Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza: scontri a fuoco a ...Orban a Salvini: "Dura critica al green deal e alle politiche suicide ...Paura per l'uragano Melissa nei Caraibi, a rischio in 1,5 milioni di ...Cesare Cremonini sull’ex Martina Maggiore: “Le avevo dato l’anima, ...Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ...Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: ...Atalanta Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di ...La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima ...Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc BessonComprare casa a Padova, i prezzi crescono più della media nazionaleIl Ps dell’ospedale di Salerno come un carnaio, Polichetti: “Serve ...Tutela dei concessionari demaniali e settore nautico: proposte per il ...Sul referendum giustizia l'Anm prova a battere Meloni con ...In Turchia l'assegno di mantenimento per i gatti: ecco quanto dovrà ...Furto di macchinari per il caffè da 60mila euro, refurtiva e furgone ...Ungheria: Iv, 'solidarietà a Repubblica, stupisce silenzio del ...Rosalía torna con “Berghain”: un inno alla forza e al mistero ...Lecce-Napoli, il ritorno in trasferta dei tifosi azzurri residenti in ...Napoli-Inter, Rocchi: «L'ingerenza del guardalinee Bindoni non mi è ...“Tutto ribaltato”. Sondaggio Porta a Porta, colpo di scena clamoroso! ...Unaep: Avvocati amministrativisti vigilino sull’uso dell’IATraffico Lazio del 28-10-2025 ore 17:30Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 17:25Salvatore Russo di Ham Gourmet illumina gli Stati Generali della ...Di Lorenzo – Bergonzi: il caso…Spalletti allenatore della Juve, i tifosi del Napoli si scatenano: “E ...Il ruolo della donna moderna e le aspettative degli uominiCommunity di influencer in Italia: rete e collaborazioni.Parco regionale dei Castelli Romani. Nomina del Presidente: Ivan ...Bradisismo: bollettino settimanale 20-26 ottobreDigital Noises: Giuseppe Fisicaro consegna a Raf il Disco D’Oro di ...Spotify Premium a 31,99€ l’anno: guida al piano condiviso che fa ...Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (martedì 28 ottobre 2025 ore ...Lecce-Napoli (martedì 28 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni ...Dramma Josep “Pepo” Martinez, travolge l’81enne in carrozzina Paolo ...Rigore Napoli Inter, spunta il retroscena sul dialogo nel tunnel tra ...Calhanoglu Inter, il turco è tornato leader indiscusso del ...Spalletti Juventus, dall’incontro con Comolli all’apertura per questo ...Orbán a Salvini: «Basta con le politiche suicide dell'Europa. ...Tajani in Mauritania: ‘dobbiamo aiutare l’Africa ad estrarre materie ...La vittoria di Milei e la ricetta shock che (per ora) convince ...Sinner-Bergs domani a Parigi Bercy 2025: orario, precedenti e ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Cavriana, tragedia sul lavoro: giovane di 23 anni perde la vita intrappolato in un macchinario

Cavriana, tragedia sul lavoro: giovane di 23 anni perde la vita intrappolato in un macchinario

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nei campi del Mantovano Un ragazzo di 23 anni è decedut... ► dayitalianews.com

"Il Cerchio delle idee" festeggia dieci anni: tempo, competenze e cuore a favore della comunità

"Il Cerchio delle idee" festeggia dieci anni: tempo, competenze e cuore a favore della comunità

CELLINO SAN MARCO - Nella serata di venerdì 24 ottobre a Cellino San Marco presso la Sala XXV Apri... ► brindisireport.it

Interventi sul manto stradale: ordinanza di chiusura di due vie principali durante i lavori

Interventi sul manto stradale: ordinanza di chiusura di due vie principali durante i lavori

BRINDISI - Lavori notturni di scavi in trincea in via Cappuccini e lavori di scarificatura e posa ... ► brindisireport.it

Chi è Zohran Mamdani, il sindaco di internet che vuole conquistare New York

Chi è Zohran Mamdani, il sindaco di internet che vuole conquistare New York

Il candidato che fino a pochi mesi fa non esisteva nei sondaggi si racconta a Wired US: come ha fatt... ► wired.it

“Valerio Adami. Mito e spiritualità" al Ciac di Foligno

“Valerio Adami. Mito e spiritualità" al Ciac di Foligno

“Valerio Adami. Mito e spiritualità”: è questo il titolo della mostra, a cura di Italo Tomassoni e... ► perugiatoday.it

Il padre di Alvin Kevin, scomparso due anni fa: “Le forze dell’ordine non sanno più dove cercarlo”

Il padre di Alvin Kevin, scomparso due anni fa: “Le forze dell’ordine non sanno più dove cercarlo”

Alvin Kevin Presti è scomparso due anni fa dopo essere uscito per una passeggiata. Il padre Ignazio... ► fanpage.it

Al Grande Fratello c’è una porta segreta? Spunta un retroscena

Al Grande Fratello c’è una porta segreta? Spunta un retroscena

Grande Fratello NIP: il ritorno alle origini del reality. Spunta un retroscena che spiazza tutti Il... ► 361magazine.com

Extraprofitti da 112 miliardi: banche e assicurazioni brindano, lo Stato resta a secco

Extraprofitti da 112 miliardi: banche e assicurazioni brindano, lo Stato resta a secco

Negli ultimi tre anni, banche e assicurazioni hanno accumulato extraprofitti per circa 112 miliardi... ► lortica.it

Aumentano (e allarmano) i comportamenti autolesivi, a partire dai giovani

Aumentano (e allarmano) i comportamenti autolesivi, a partire dai giovani

Aumentano (e allarmano) i comportamenti autolesivi, a partire da quelli compiuti dai giovani, anch... ► leccotoday.it

La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima puntata

La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima puntata

La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima puntata Questa sera, martedì 28 o... ► tpi.it

Torna l’esame di maturità, cosa cambia per orale e commissari. Carta docente ai precari al 30 giugno e biglietti aerei. Decreto Scuola diventa legge

Torna l’esame di maturità, cosa cambia per orale e commissari. Carta docente ai precari al 30 giugno e biglietti aerei. Decreto Scuola diventa legge

Approvato definitivamente da parte del Parlamento il decreto scuola (il n.127/2025). Dopo l'ok di S... ► orizzontescuola.it

Israele accusa Hamas: “Ritrovamento del corpo di un ostaggio è una recita”

Israele accusa Hamas: “Ritrovamento del corpo di un ostaggio è una recita”

(Adnkronos) – Israele accusa Hamas di simulare il ritrovamento del corpo di un ostaggio. Le Forze di... ► periodicodaily.com

Community di influencer in Italia: rete e collaborazioni.

Community di influencer in Italia: rete e collaborazioni.

Cerchi una community di influencer in Italia? Esplora la nostra lista delle principali reti di infl... ► mondou.it

Sinner e le parole che fanno il giro del web: gli Slam nel mirino

Sinner e le parole che fanno il giro del web: gli Slam nel mirino

Sinner non è rimasto in silenzio ma anzi si è espresso in maniera forte in merito agli Slam ormai f... ► sportface.it

Belve, al via la nuova stagione questa sera su Rai2: le anticipazioni e gli ospiti

Belve, al via la nuova stagione questa sera su Rai2: le anticipazioni e gli ospiti

Oggi, martedì 28 ottobre, in prima serata su Rai2, la nuova edizione del talk show di Francesca Fagn... ► comingsoon.it

Spalletti allenatore della Juve, i tifosi del Napoli si scatenano: “E il tatuaggio?”

Spalletti allenatore della Juve, i tifosi del Napoli si scatenano: “E il tatuaggio?”

La notizia è esplosa a mezzogiorno e ha spaccato in due la giornata. Igor Tudor non è più l’allenat... ► napolissimo.it

Perché a Francesca Fagnani hanno “tagliato” il vestito della prima puntata di Belve: “Fuori luogo per il programma”

Perché a Francesca Fagnani hanno “tagliato” il vestito della prima puntata di Belve: “Fuori luogo per il programma”

Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova edizione di Belve sceglie un elegante abito nero... ► fanpage.it

Al Museo Civico c

Al Museo Civico c'è la mostra fotografica 'Volti lontani' di Edoardo Agresti

Venerdì 31 ottobre alle 17.30 presso il Museo Civico di Foggia nell’ambito della 14esima edizione ... ► foggiatoday.it

Cdm approva il Dl su Sicurezza lavoro

Cdm approva il Dl su Sicurezza lavoro

17.50 Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Decreto legge sulla Sicurezz... ► televideo.rai.it

Omicidio Cecchettin, procura conferma l’appello per Turetta: chiederà le aggravanti

Omicidio Cecchettin, procura conferma l’appello per Turetta: chiederà le aggravanti

(Adnkronos) – La procura generale di Venezia ha deciso di procedere oggi, martedì 28 ottobre, con il... ► periodicodaily.com

Prezzi skipass 2025: sciare in Italia diventa un lusso

Prezzi skipass 2025: sciare in Italia diventa un lusso

Mentre l’Italia si prepara alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sciare nel Bel Paese st... ► panorama.it

Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

(Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è morto oggi martedì 28 ottobre nel primo pomeriggio, mentre la... ► ildifforme.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28 10 2025 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28 10 2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati ascolto con Astral infomobilità un servizio della region... ► romadailynews.it

“Abbiamo già portato in Israele il Giro d’Italia, ora puntiamo al Tour de France. Faremo molti progetti”: le nuove mire di Tel Aviv nel ciclismo

“Abbiamo già portato in Israele il Giro d’Italia, ora puntiamo al Tour de France. Faremo molti progetti”: le nuove mire di Tel Aviv nel ciclismo

Israele vuole la tappa inaugurale del Tour de France. A comunicarlo a L’Équipe è Dafna Lang, presid... ► ilfattoquotidiano.it

"Sguardo umile, tecnico, rapido": Modric torna a Bergamo, dove a 11 anni vinse il primo trofeo

"Sguardo umile, tecnico, rapido": Modric torna a Bergamo, dove a 11 anni vinse il primo trofeo

Luka nel 1997 giocò un torneo organizzato dall'Immacolata Alzano su un campo in terra dell'oratorio:... ► gazzetta.it

Il designatore Rocchi: "Regolari i gol di Leao ed Atekame. Moreo Gabbia, contatto casuale"

Il designatore Rocchi: "Regolari i gol di Leao ed Atekame. Moreo Gabbia, contatto casuale"

Gli episodi dell'anticipo dell'ottava giornata: "Sul fuorigioco stiamo cercando di oggettivizzare da... ► gazzetta.it

Casa: via ai nuovi bandi per case popolari e contributo affitti

Casa: via ai nuovi bandi per case popolari e contributo affitti

Aprirà domani, mercoledì 29 ottobre, il nuovo bando per l'assegnazione di alloggi Erp, case popola... ► firenzetoday.it

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 ottobre 2025, su La7 DIMARTED... ► tpi.it

Calhanoglu Inter, il turco è tornato leader indiscusso del centrocampo: e Chivu non rinuncia quasi mai a lui! I numeri

Calhanoglu Inter, il turco è tornato leader indiscusso del centrocampo: e Chivu non rinuncia quasi mai a lui! I numeri

di Redazione Inter News 24Calhanoglu Inter, il turco è tornato leader indiscusso del centrocampo: e ... ► internews24.com

Dl Maturità: Orrico (M5s),

Dl Maturità: Orrico (M5s), 'con Valditara modello basato su repressione, competizione e profitto'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non si vede quale fosse l'urgenza di un decreto sulla maturità. Forse ... ► iltempo.it

Traffico Lazio del 28 10 2025 ore 17:30

Traffico Lazio del 28 10 2025 ore 17:30

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio... ► romadailynews.it

Oppo Find X9 Pro, la recensione: la fotocamera è una sicurezza, ma la vera sorpresa è l’IA

Oppo Find X9 Pro, la recensione: la fotocamera è una sicurezza, ma la vera sorpresa è l’IA

Il nuovo top di gamma dell’azienda offre un teleobiettivo da 200 megapixel sviluppato con Hasselbla... ► repubblica.it

Cavriana, 23enne muore schiacciato in macchinario agricolo

Cavriana, 23enne muore schiacciato in macchinario agricolo

Una situazione a dir poco drammatica che non ha visto spiragli di speranza fin dal primo istante. D... ► ildifforme.it

Salvatore Russo di Ham Gourmet illumina gli Stati Generali della Filiera HORECA su alimentazione sostenibile e ruolo delle carni di qualità

Salvatore Russo di Ham Gourmet illumina gli Stati Generali della Filiera HORECA su alimentazione sostenibile e ruolo delle carni di qualità

Roma, 28 ottobre 2025 – Nella prestigiosa cornice della Sala Polifunzionale della Presidenza del Co... ► romadailynews.it

Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson

Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson

Dogman: trama, cast e streaming del film su Rai 3 Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle ore 21... ► tpi.it

Cesare Cremonini sull’ex Martina Maggiore: “Le avevo dato l’anima, lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi”

Cesare Cremonini sull’ex Martina Maggiore: “Le avevo dato l’anima, lei ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi”

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Cesare Cremonini ha parlato tra le altre cose... ► tpi.it

Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Badge digitale obbligatorio per appalti e subappalti Roma, 28 ottob... ► dayitalianews.com

Party queer a tema Halloween: performance di shibari, dj set e musica fino a tarda notte

Party queer a tema Halloween: performance di shibari, dj set e musica fino a tarda notte

La seconda edizione del queer party di Arcigay arriva ad Halloween con la “Bloody Boom night”. La ... ► viterbotoday.it

Apre la porta “Filo rosa”, il punto di ascolto e sostegno per le pazienti oncologiche voluto da Misericordia di Empoli e Astro

Apre la porta “Filo rosa”, il punto di ascolto e sostegno per le pazienti oncologiche voluto da Misericordia di Empoli e Astro

Ha aperto ufficialmente la sua porta rosa questa mattina, lunedì 27 ottobre 2025, all’interno degl... ► firenzetoday.it

Piscina di Secondigliano, 4 milioni da Governo e Comune di Napoli per la riqualificazione

Piscina di Secondigliano, 4 milioni da Governo e Comune di Napoli per la riqualificazione

La Piscina Comunale di Secondigliano si appresta a nuova vita: 3 milioni dal Governo, 1 milione e 2... ► fanpage.it

VIDEO | Al Pescara Fiere arriva l

VIDEO | Al Pescara Fiere arriva l'Halloween Park: biglietti gratuiti per le persone disabili

Dal 31 ottobre al 2 novembre al Pescara Fiere di via Tirino apre i battenti l’Halloween park, il p... ► ilpescara.it

Quarto mandato (tra le polemiche) per Alassane Ouattara, di nuovo presidente della Costa D’Avorio

Quarto mandato (tra le polemiche) per Alassane Ouattara, di nuovo presidente della Costa D’Avorio

Il presidente uscente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, ha vinto le elezioni, riconfermandos... ► metropolitanmagazine

“Sono un insicuro, ho bisogno dell’abbraccio delle persone”. Gli inni generazionali di Cimini sognando Renzo Arbore

“Sono un insicuro, ho bisogno dell’abbraccio delle persone”. Gli inni generazionali di Cimini sognando Renzo Arbore

Milano, 28 ottobre 2025 – Cimini è più di un cantautore. E’ un mondo ricco di sfumature, di immagin... ► quotidiano.net

Cosa ha deciso alla fine il governo sugli extraprofitti delle banche e perché Salvini e Tajani litigano

Cosa ha deciso alla fine il governo sugli extraprofitti delle banche e perché Salvini e Tajani litigano

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sull... ► fanpage.it

Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate

Omicidio Sara Centelleghe, chiesta la perizia psichiatrica per l’amico che l’ha uccisa con 67 forbiciate

La difesa di Jashandeep Badhan ha chiesto alla Corte d'Assise una perizia psichiatrica per il 19enn... ► fanpage.it

Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza: scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf

Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza: scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf

Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia di Gaza. Lo ha annun... ► gazzettadelsud.it

Tutela dei concessionari demaniali e settore nautico: proposte per il futuro della Campania

Tutela dei concessionari demaniali e settore nautico: proposte per il futuro della Campania

Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania è chiamata ad impegnarsi, a tutelare e valorizzare i... ► anteprima24.it

Il ministro Giuli: ‘la bellezza è un bene comune’

Il ministro Giuli: ‘la bellezza è un bene comune’

(Adnkronos) – Venticinque anni dopo la firma della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta p... ► periodicodaily.com

LIVE Lecce Napoli alle 18.30, le ufficiali: Conte col tridente Politano Lucca Lang

LIVE Lecce Napoli alle 18.30, le ufficiali: Conte col tridente Politano Lucca Lang

La sfida in Puglia apre la nona giornata di serie A. I padroni di casa vanno a caccia di punti per a... ► gazzetta.it

Furto di macchinari per il caffè da 60mila euro, refurtiva e furgone ritrovati a Castel Volturno

Furto di macchinari per il caffè da 60mila euro, refurtiva e furgone ritrovati a Castel Volturno

Un colpo da manuale del recupero è stato messo a segno questa mattina dai Carabinieri del Reparto T... ► teleclubitalia.it

Napoli Inter, Rocchi: «L

Napoli Inter, Rocchi: «L'ingerenza del guardalinee Bindoni non mi è piaciuta, non è rigore»

«Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo per noi non è rigore, dunque la decisione presa in Napoli-Inter n... ► ilmattino.it

Incidenti sul lavoro, da Cdm via libera a decreto sicurezza: le novità

Incidenti sul lavoro, da Cdm via libera a decreto sicurezza: le novità

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato oggi martedì 28 ottobre ... ► periodicodaily.com

A Pozzuoli scoperte di epoca preistorica: la presentazione dopo anni di studi

A Pozzuoli scoperte di epoca preistorica: la presentazione dopo anni di studi

Tagli e solchi di differenti dimensioni e dalla forma rettangolare sviluppata in senso nord-est. S... ► napolitoday.it

Lorenzo Musetti: “Voglio le ATP Finals con tutte le mie forze. Sarebbero la ciliegina sulla torta”

Lorenzo Musetti: “Voglio le ATP Finals con tutte le mie forze. Sarebbero la ciliegina sulla torta”

Lorenzo Musetti è quanto mai concentrato in vista del secondo turno del Masters 1000 di Parigi, dov... ► oasport.it

Difesa e industria, la rotta dell’Alleanza secondo Cavo Dragone

Difesa e industria, la rotta dell’Alleanza secondo Cavo Dragone

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha parlato alle co... ► formiche.net

Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare per Lang

Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare per Lang

Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare per Lang"> È ufficiale la for... ► napolipiu.com

Primo bacio: come gestire l’imbarazzo e vivere al meglio questo momento speciale

Primo bacio: come gestire l’imbarazzo e vivere al meglio questo momento speciale

Il primo bacio: un momento che segna una piccola, grande svolta e non solo a livello di relazione, ... ► dilei.it

Perché un uomo ha pagato 270mila euro di optional per un’Aston Martin e se n’è liberato dopo 97 km

Perché un uomo ha pagato 270mila euro di optional per un’Aston Martin e se n’è liberato dopo 97 km

L’Aston Martin Valkyrie Spider di Alejandro Roemmers è costata oltre 4 milioni di dollari, con 270m... ► fanpage.it

Fuga spericolata in auto, pusher inseguito e arrestato dai Carabinieri

Fuga spericolata in auto, pusher inseguito e arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un uomo di 25 anni,... ► modenatoday.it

“Pesanti bombardamenti su Gaza”: Netanyahu strappa con Hamas e ordina gli attacchi sulla Striscia. Cessate il fuoco a rischio

“Pesanti bombardamenti su Gaza”: Netanyahu strappa con Hamas e ordina gli attacchi sulla Striscia. Cessate il fuoco a rischio

Benjamin Netanyahu ha ordinato di colpire pesantemente Gaza dopo che Israele ha dichiarato che Ham... ► it.insideover.com

Atalanta Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Atalanta Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Atalanta Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A ATALANTA MILAN... ► tpi.it

Raid al Da Vinci: identificato anche un maggiorenne, indagine per danneggiamento aggravato

Raid al Da Vinci: identificato anche un maggiorenne, indagine per danneggiamento aggravato

C'è anche un maggiorenne tra le persone identificate dalla Digos in seguito al blitz di una cinqua... ► genovatoday.it