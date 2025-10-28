Pane fresco anche il 2 novembre | il sindaco Miccichè firma la deroga per la commemorazione dei defunti

Il Comune di Agrigento ha autorizzato l’apertura dei panifici in occasione della commemorazione dei defunti. Con apposita ordinanza il sindaco Francesco Miccichè ha disposto una deroga alla chiusura festiva per la giornata di domenica 2 novembre consentendo così la regolare attività di vendita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

