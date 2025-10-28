Pandoro-gate Ferragni risarcisce la signora di Avellino che aveva acquistato il Pink Christmas

Pandorogate, arriva il risarcimento di Chiara Ferragni per la signora Adriana, uno dei consumatori che ha denunciato l'imprenditrice e influencer dopo avere scoperto che comprando un pandoro Pink Christmas non avrebbe devoluto una parte in beneficienza. Lo fa sapere l'Adnkronos. Si parla di una cifra (non confermata) intorno ai cinquecento euro - con una riconciliazione economica riservata. Per la vicenda che vede coinvolta l'influencer che deve rispondere di truffa aggravata dall'uso del mezzo informatico in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022)' si torna in aula il prossimo 4 novembre quando il giudice dovrà formalizzare la soluzione extra giudiziaria trovata con la 76enne e pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili (due associazioni di consumatori). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pandoro-gate, Ferragni risarcisce la signora di Avellino che aveva acquistato il Pink Christmas

