Panchine sradicate in piazza Monsignor Bolognini Conforti | Si sposta il problema e gli anziani restano in piedi
Ieri notte sono state completamente sradicate tutte le panchine di piazzetta Bolognini, nel rione Carmine. Ennesimo colpo di teatro inutile e dannoso. La scena ricorda un trucco da prestigiatore: si nasconde l’oggetto incriminato sperando che sparisca anche il problema. Peccato che i facinorosi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
