Panchine contro il bullismo un successo la raccolta fondi de Il Magnete a Lodi Vecchio

Lodi Vecchio (Lodi), 28 ottobre 2025 – Ben riuscita la raccolta fondi a Lodi Vecchio de il Magnete per donare panchine contro il bullismo agli ospedali. Ne beneficeranno i nosocomi di Sant’Angelo Lodigiano e Codogno, ma anche la psichiatria di quest’ultima città. E oggi l’associazione di Tavazzano con Villavesco stila un bilancio di una fruttuosa giornata vissuta a Lodi Vecchio dai volontari: “Siamo stati in piazza, per la sagra e in via Madre Cabrini, per l’inaugurazione di un nostro murales di sensibilizzazione contro il bullismo. Un impegno di ben 13 ore che ci ha regalato tantissime emozioni – spiega Annamaria Sgorlon, presidente del sodalizio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Panchine contro il bullismo, un successo la raccolta fondi de Il Magnete a Lodi Vecchio

Scopri altri approfondimenti

I Fatti Vostri. . Il bullismo nelle sua forma più crudele e meschina: una giovane ragazza di 19 anni vede la città tappezzata di fotomontaggi che la ritraggono nuda con l'invito a incontri piccanti. L'inizio di un vero e proprio incubo - facebook.com Vai su Facebook

La Panchina Lilla: un abbraccio pubblico contro il bullismo e la violenza di genere - X Vai su X

A Santarcangelo le panchine parlano e lo fanno contro il bullismo - Da oggi Santarcangelo ha sei nuove “panchine parlanti”, installate nell’ambito del progetto “Ho a cuore Santarcangelo”, con la partecipazione dei bambini e ... Secondo msn.com