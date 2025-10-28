Panchina Juve Spalletti ha aderito con entusiasmo e apre a queste due opzioni contrattuali | Palladino è l’alternativa mentre Mancini… Novità

Panchina Juve, Spalletti ha aderito con entusiasmo: le ultime novità sulla scelta del nuovo allenatore. La Juventus ha scelto il suo condottiero. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera si è mossa con forza su Luciano Spalletti, individuato come l’uomo ideale per scuotere la squadra e avviare un nuovo progetto tecnico. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la trattativa non solo è in corso, ma poggia su una base solidissima: l’enorme entusiasmo dell’allenatore. LE PAROLE DI PEDULLÀ – «Spalletti ha aderito con entusiasmo, vuole la Juventus e apre a due opzione contrattuali: direttamente 2027 oppure 2026 più opzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Panchina Juve, Spalletti ha aderito con entusiasmo e apre a queste due opzioni contrattuali: Palladino è l’alternativa mentre Mancini… Novità

Argomenti simili trattati di recente

In attesa di capire chi siederà sulla panchina della Juventus, la situazione è questa: come riportato da Tutto Sport, ad oggi il club spende circa 25 milioni di euro tra gli stipendi di Motta e staff, più quelli di Tudor. Entrambi guadagnano 5.5€ milioni lordi a stagio - facebook.com Vai su Facebook

$Tudor out, la frattura a Madrid. Ecco chi è in pole per la panchina Juve, intanto tocca a Brambilla Il commento del direttore Guido Vaciago - X Vai su X

Juventus-Spalletti avanti, l'incontro con Comolli, ecco la proposta sul contratto - Palladino piano B - Luciano Spalletti ha incontrato Damien Comolli e sono arrivati passi in avanti per la panchina della Juventus. Lo riporta affaritaliani.it

Panchina Juventus, decisione in arrivo: incontro con Luciano Spalletti. E Roberto Mancini… - Ore decisive per la panchina della Juventus, in pole c'è Spalletti, contattato anche Palladino, Mancini in lizza ma defilato ... clubdoria46.it scrive

Juventus, incontro Spalletti-Comolli finito: ecco com'è andata e cosa succederà - La decisione definitiva arriverà tra stasera e domani, resta in lizza ancora la pista Palladino ma se l'ex ct Spalletti accetta contratto di 8 mesi sarà il nuovo allenatore della Juventus ... Riporta sport.virgilio.it