Panchina Juve Paganini svela a sorpresa | Comolli voleva un allenatore straniero ma dall’alto gli hanno detto che…
Panchina Juve, Paganini svela a sorpresa un retroscena sul nuovo allenatore della Juve: tutte le dichiarazioni. Il casting per la panchina della Juventus è entrato nella sua fase più calda, ma la scelta finale non sarà solo farina del sacco del direttore generale. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza è in una corsa contro il tempo per trovare la nuova guida tecnica. Mentre la squadra è stata affidata al traghettatore Massimo Brambilla per la sfida contro l’Udinese, la lista dei candidati si è ristretta a due nomi italiani: Luciano Spalletti (in pole) e Raffaele Palladino. Ma perché questa virata improvvisa su profili nostrani, dopo che la nomina del francese Damien Comolli sembrava suggerire un’apertura a profili internazionali? A svelare un retroscena sulla strategia bianconera è il giornalista Paolo Paganini, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato come la scelta “italiana” sia stata, di fatto, imposta dall’alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
