panathlonauto memorial agostini e ghini i vincitori della trentesima edizione

Passione, tradizione e successo: questi gli ingredienti della trentesima edizione del rally PanathlonAuto Memorial Beppe Agostini e Alberto Ghini disputata domenica con due prove di regolarità a Fiumana di Predappio e all'Sgr Società del Gas Rimini, poi al ristorante 'Quarto Piano' si sono tenuti pranzo e premiazioni. Il percorso è stato variato partendo da Fiumana di Predappio per ricordare Genunzio Silvagni, il campione di motociclismo (tanti successi poi anche nei rally) scomparso nell'agosto scorso e che del Panathlon Cesena era stato uno dei promotori. La comitiva gli ha anche reso omaggio al cimitero locale.

