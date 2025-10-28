PanathlonAuto Memorial Agostini e Ghini I vincitori della trentesima edizione
Passione, tradizione e successo: questi gli ingredienti della trentesima edizione del rally PanathlonAuto Memorial Beppe Agostini e Alberto Ghini disputata domenica con due prove di regolarità a Fiumana di Predappio e all’Sgr Società del Gas Rimini, poi al ristorante ‘Quarto Piano’ si sono tenuti pranzo e premiazioni. Il percorso è stato variato partendo da Fiumana di Predappio per ricordare Genunzio Silvagni, il campione di motociclismo (tanti successi poi anche nei rally) scomparso nell’agosto scorso e che del Panathlon Cesena era stato uno dei promotori. La comitiva gli ha anche reso omaggio al cimitero locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Panathlonauto, torna la corsa ricordando Ghini e Agostini - Il Panathlonauto, manifestazione di auto d’epoca, è da tempo nelle corde del Panathlon Club Cesena che anche quest’anno lo organizza insieme al Chc Cesena (Collectors Historic Carclub). Riporta ilrestodelcarlino.it
Torna il Memorial ‘Enrico Ghini’ - Appuntamento il prossimo 28 giugno, a partire dalle 18, al campo sportivo della frazione per una partita di calcio da non ... ilrestodelcarlino.it scrive
Memorial "Marco Ghini" Il ricavato del torneo sarà destinato all’Ammec - E’ con questo spirito che il Cral di Grosseto di Autolinee Toscane e il Comitato Uisp di Grosseto organizzano ... Segnala lanazione.it