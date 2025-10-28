Palpeggiava il sedere di un cameriere mentre era al ristorante | a processo per violenza sessuale Francesco Vairano la voce di Gollum e Piton

Palpeggiava un cameriere mentre era al ristorante. Francesco Vairano, il celebre doppiatore italiano voce di Gollum nel Signore degli Anelli e Piton in Harry Potter è finito a processo e ora rischia una condanna per violenza sessuale. I fatti risalirebbero al 2021, quando è stata presentata una querela contro Vairano da un cameriere del ristorante romano Chicco di grano nel rione Monti. Stando a quanto ricostruisce il Messaggero, Vairano era cliente abituale del ristorante e secondo l’accusatore avrebbe allungato le mani e tentato approcci oltre la normale richiesta di bucatini e conto al tavolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

