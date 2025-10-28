Palo della luce inamovibile fa saltare la compravendita e la provvigione all' agenzia
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un’agenzia immobiliare che chiedeva il pagamento di una provvigione di 7.800 euro per la vendita di un immobile a Collestrada. La vicenda è durata oltre 15 anni e si è conclusa con la conferma della sentenza della Corte d’appello di Perugia, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
