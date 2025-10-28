Palo della luce inamovibile fa saltare la compravendita e la provvigione all' agenzia

Perugiatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un’agenzia immobiliare che chiedeva il pagamento di una provvigione di 7.800 euro per la vendita di un immobile a Collestrada. La vicenda è durata oltre 15 anni e si è conclusa con la conferma della sentenza della Corte d’appello di Perugia, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cagliari, il vento fa cadere un palo della luce nel cortile di una scuola - Un palo della luce è caduto stanotte a Cagliari, nel cortile della scuola primaria Collodi in via Basilicata, nel quartiere La Vega. Da unionesarda.it

Palo della luce crollato, poi un guasto. Case, locali e ospedale: corrente flop a Filottrano - Con i tecnici che corrono avanti e indietro per tentare di rimediare dove possibile, la rete elettrica a Filottrano, ormai come un coccio rotto, fa acqua da ... Si legge su corriereadriatico.it

Palo della luce cade davanti alla scuola (e colpisce un'auto in sosta): tragedia sfiorata - L'altro ieri pomeriggio, intorno alle 16, un palo dell’illuminazione pubblica ha ceduto nei pressi di una scuola elementare al quartiere Peraro di ... Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Palo Luce Inamovibile Fa