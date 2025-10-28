Pallanuoto | tutto facile per la Pro Recco nella seconda giornata di Champions League battuto lo Jadran 16-7
Seconda partita, seconda vittoria per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di pallanuoto. I liguri, davanti al pubblico di casa, si sono imposti nettamente, per 16-7 contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi. Il vuoto la squadra guidata da Sandro Sukno lo fa già nel primo quarto: il parziale è di 5-1, con i montenegrini che passano avanti prima di cedere il passo alla classe di Di Fulvio e compagni. L’emorragia degli ospiti si interrompe sul 6-1, ma a metà gara il parziale è netto, di 8-2. La difesa recchelina lascia pochissimi spazi, Granados è un cecchino e nei due quarti successivi non c’è storia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PALLANUOTO SERIE A1 FEMMINILE, QUARTA GIORNATA DI CAMPIONATO: TRIESTE BATTE LA LOCATELLI (19-9) E CONSERVA IL PRIMATO Dieci gol di scarto e primato confermato. Tutto secondo pronostico alla “Bruno Bianchi”, dove nella quarta giorn - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto: tutto facile per la Pro Recco nella seconda giornata di Champions League, battuto lo Jadran 16-7 - Seconda partita, seconda vittoria per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di pallanuoto. oasport.it scrive
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: tutto facile nell’anticipo dell’infrasettimanale per Pro Recco e RN Savona - Neanche due giorni di stop e subito in acqua: da sabato a martedì, si apre ... Segnala oasport.it
Pallanuoto, il Posillipo s’inchina alla Pro Recco. Tonfo interno della Canottieri - I giallorossi al terzo ko di fila sono ora penultimi in classifica ... Da napoli.repubblica.it