Pallanuoto | tutto facile per la Pro Recco nella seconda giornata di Champions League battuto lo Jadran 16-7

Seconda partita, seconda vittoria per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di pallanuoto. I liguri, davanti al pubblico di casa, si sono imposti nettamente, per 16-7 contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi. Il vuoto la squadra guidata da Sandro Sukno lo fa già nel primo quarto: il parziale è di 5-1, con i montenegrini che passano avanti prima di cedere il passo alla classe di Di Fulvio e compagni. L’emorragia degli ospiti si interrompe sul 6-1, ma a metà gara il parziale è netto, di 8-2. La difesa recchelina lascia pochissimi spazi, Granados è un cecchino e nei due quarti successivi non c’è storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

