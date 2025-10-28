Palladino Juventus totale disponibilità da parte dell’allenatore per prendere il posto di Tudor | è pronto ad accettare questo contratto mentre Spalletti… I dettagli

Palladino Juventus, totale disponibilità da parte dell’allenatore: le ultimissime novità sul futuro dell’ex Fiorentina. La Juventus è in una corsa contro il tempo per dare una nuova guida alla squadra dopo l’esonero di Igor Tudor. Mentre Massimo Brambilla prepara la sfida-tampone con l’Udinese, la dirigenza guidata da Damien Comolli sta portando avanti una trattativa su due tavoli, con una gerarchia chiara ma con un’alternativa già pronta. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’obiettivo numero uno resta Luciano Spalletti, ma Raffaele Palladino ha già dato la sua totale disponibilità, accettando le condizioni del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

