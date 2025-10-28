Palladino Juventus non tramonta questa opzione per il dopo Tudor | continuano le valutazioni in casa bianconera Gli aggiornamenti

Palladino Juventus, il tecnico svincolato resta in corsa: è il nome alternativo se salta la trattativa con l’ex CT, profilo intrigante ma rischioso. La caccia al nuovo allenatore della Juventus è entrata nella sua fase più calda, con Luciano Spalletti in pole position e un incontro decisivo atteso a breve. Ma la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, non lascia nulla al caso e tiene vive anche le piste alternative. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Raffaele Palladino resta un nome concreto, la vera opzione B qualora la trattativa principale dovesse saltare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino Juventus, non tramonta questa opzione per il dopo Tudor: continuano le valutazioni in casa bianconera. Gli aggiornamenti

La Juventus ufficializza l'esonero di Tudor. Brambilla sostituto ad interim

Luciano #Spalletti non è rimasto indifferente dalla chiamata della #Juventus. Riflessioni in corso sulla proposta contrattuale, c'è voglia di rimettersi in gioco e valuta se poterlo fare a Torino. Le parti si risentiranno. Con Raffaele #Palladino c'è già un accordo

Palladino Juventus può essere la grande scommessa di Comolli? Cosa filtra ad oggi sull'ex allenatore della Fiorentina dopo le ultime voci - Palladino Juventus, il tecnico svincolato dopo l'addio alla Fiorentina è un'opzione concreta per la panchina se Tudor non dovesse invertire la rotta Una panchina che scotta, una fiducia a tempo che si ...

Spalletti-Juventus, si tratta per il dopo Tudor: manca l'intesa economica. Palladino alla finestra - Contatti avviati e serrati con l'ex ct della Nazionale, ma non c'è accordo sulla durata e l'entità del contratto.

Tudor esonerato, chi arriva sulla panchina della Juventus? Da Spalletti a Palladino, tutti i nomi del possibile nuovo allenatore - Dopo tre sconfitte consecutive e otto partite senza vittorie tra campionato e coppe, è arrivato l'inevitabile esonero di Igor Tudor.