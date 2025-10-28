Palladino-Juventus l’alternativa giovane che intriga Comolli | resta in corsa se salta Spalletti ma è una scelta rischiosa
La caccia al nuovo allenatore della Juventus prosegue senza sosta. Con Luciano Spalletti in pole position e un incontro decisivo in arrivo, la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, mantiene comunque aperte le opzioni alternative. Come confermato da Fabrizio Romano, il nome di Raffaele Palladino resta sul tavolo: il tecnico svincolato rappresenta la principale alternativa nel caso in cui la trattativa con l’ex CT della Nazionale dovesse complicarsi. Palladino, la scommessa che piace a Comolli. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la nomina temporanea di Massimo Brambilla, che siederà in panchina nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, la Juventus punta a definire in tempi rapidi la nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
