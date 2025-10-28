Palladino Juve se non dovesse arrivare Spalletti… L’ex Fiorentina è l’unica alternativa concreta | Modesto l’ha proposto a Comolli Il retroscena
Palladino Juve, se non dovesse arrivare Spalletti. Le ultime novità sul futuro dell’allenatore accostato ai bianconeri. La Juventus ha fretta di chiudere per il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la panchina è stata affidata ad interim a Massimo Brambilla, ma la dirigenza è già in trattativa avanzata per il sostituto definitivo. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome in pole position è quello di Luciano Spalletti, ma alle sue spalle si muove un’alternativa concreta e ben sponsorizzata: Raffaele Palladino. Mentre proseguono i fitti contatti con Spalletti, con cui è stato trovato un accordo di massima sulla formula contrattuale (contratto “a obiettivo” fino a giugno con rinnovo automatico in caso di Champions League), la dirigenza bianconera ha lavorato parallelamente su un piano B, per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus, la scelta del nuovo allenatore è imminente. Corsa a due: Spalletti-Palladino. Le ultime su youtube. - X Vai su X
Spalletti, Palladino o Mancini: qual è l’allenatore giusto per la Juventus? @garlandoluigi @marco250682 - facebook.com Vai su Facebook
Palladino Juve, clamoroso: «La dirigenza sotto sotto crede più in lui che in Spalletti». La rivelazione shock sulla panchina bianconera - Palladino Juve, Fabio Ravezzani riporta una voce interna: il club crederebbe di più nell’ex viola che nell’ex CT, decisione rinviata? Da juventusnews24.com
Palladino Juventus, non tramonta questa opzione per il dopo Tudor: continuano le valutazioni in casa bianconera. Gli aggiornamenti - Palladino Juventus, il tecnico svincolato resta in corsa: è il nome alternativo se salta la trattativa con l’ex CT, profilo intrigante ma rischioso La caccia al nuovo allenatore della Juventus è entra ... Scrive juventusnews24.com
Panchina Juve, passi in avanti per Spalletti. Manca l'accordo economico, Palladino resta in corsa. Tutti gli aggiornamenti - Passi in avanti per Spalletti, c'è il sì al contratto per 8 mesi. Scrive tuttojuve.com