Palladino Juve se non dovesse arrivare Spalletti… L’ex Fiorentina è l’unica alternativa concreta | Modesto l’ha proposto a Comolli Il retroscena

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palladino Juve, se non dovesse arrivare Spalletti. Le ultime novità sul futuro dell’allenatore accostato ai bianconeri. La Juventus ha fretta di chiudere per il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la panchina è stata affidata ad interim a Massimo Brambilla, ma la dirigenza è già in trattativa avanzata per il sostituto definitivo. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il nome in pole position è quello di Luciano Spalletti, ma alle sue spalle si muove un’alternativa concreta e ben sponsorizzata: Raffaele Palladino. Mentre proseguono i fitti contatti con Spalletti, con cui è stato trovato un accordo di massima sulla formula contrattuale (contratto “a obiettivo” fino a giugno con rinnovo automatico in caso di Champions League), la dirigenza bianconera ha lavorato parallelamente su un piano B, per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino Juve, se non dovesse arrivare Spalletti… L’ex Fiorentina è l’unica alternativa concreta: Modesto l’ha proposto a Comolli. Il retroscena

