Palladino Juve Corriere lui alla finestra se salta Spalletti! E c’è un altro allenatore che ha già rifiutato la panchina bianconera
Palladino Juve (Corriere), lui alla finestra se salta Spalletti! E c’è un altro allenatore che ha giùà rifiutato la panchina bianconera. Le ultime per il dopo Tudor. Ora, la Juventus non può più sbagliare la scelta dell’allenatore. Eppure, anche stavolta il compromesso è in agguato. La dirigenza deve scegliere tra due piste principali. Il preferito (e favorito) è Luciano Spalletti: per qualità ed esperienza è la scelta quasi ovvia. I contatti con lui ieri sono stati fitti, ma l’ex CT ha posto condizioni chiare: non vuole un contratto-ponte. Vorrebbe un accordo di maggior prospettiva, con l’opzione di un biennale, per avviare un progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Tricella: "Juve, non capisco ora il cambiamento ma andrei su Palladino. Inter, presi... - X Vai su X
Spalletti è la prima scelta: poi De Rossi, Palladino o il ritorno di Motta, #calcio #seriea #juventus - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti-Juventus, si tratta per il dopo Tudor: manca l'intesa economica. Palladino alla finestra - Contatti avviati e serrati con l'ex ct della Nazionale, ma non c'è accordo sulla durata e l'entità del contratto. Secondo corriere.it
La Juventus divisa per il dopo Tudor: Chiellini vuole Spalletti, Comolli sceglie Palladino - Dopo gli onerosi esoneri di Motta e Tudor la Juventus si prende tempo per sceglie il nuovo allenatore: serve una sintesi su cifre, qualità e prospettive. Si legge su msn.com
La verità di Palladino, l'intervista ad Arthur, il nuovo presidente della Juve: le top news delle 13 - Da novembre Damien Comolli diventerà ufficialmente amministratore delegato, con pieni poteri gestionali, dopo aver già avuto un ruolo decisivo nel mercato estivo. Riporta m.tuttomercatoweb.com