Palladino Juve Corriere lui alla finestra se salta Spalletti! E c’è un altro allenatore che ha già rifiutato la panchina bianconera

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palladino Juve (Corriere), lui alla finestra se salta Spalletti! E c’è un altro allenatore che ha giùà rifiutato la panchina bianconera. Le ultime per il dopo Tudor. Ora, la Juventus non può più sbagliare la scelta dell’allenatore. Eppure, anche stavolta il  compromesso è in agguato. La dirigenza deve scegliere tra due piste principali. Il preferito (e favorito) è  Luciano Spalletti: per qualità ed esperienza è la scelta quasi ovvia. I contatti con lui ieri sono stati fitti, ma l’ex CT ha posto condizioni chiare: non vuole un contratto-ponte. Vorrebbe un accordo di maggior prospettiva, con l’opzione di un biennale, per avviare un progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

