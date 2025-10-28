Palladino Juve clamoroso | La dirigenza sotto sotto crede più in lui che in Spalletti La rivelazione shock sulla panchina bianconera

Palladino Juve, Fabio Ravezzani riporta una voce interna: il club crederebbe di più nell’ex viola che nell’ex CT, decisione rinviata?. Un colpo di scena clamoroso, una voce che ribalta completamente lo scenario. Mentre tutti gli indizi sembrano portare a  Luciano Spalletti  come prossimo allenatore della  Juventus, il giornalista  Fabio Ravezzani  lancia un’indiscrezione shock che spariglia le carte. Attraverso il suo account X, l’opinionista ha riportato una “voce interna” secondo cui la dirigenza bianconera, sotto sotto,  preferirebbe Raffaele Palladino. Palladino Juve: la voce interna riportata da Ravezzani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino Juve, clamoroso: «La dirigenza sotto sotto crede più in lui che in Spalletti». La rivelazione shock sulla panchina bianconera

