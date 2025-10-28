Palladino Juve clamoroso | La dirigenza sotto sotto crede più in lui che in Spalletti La rivelazione shock sulla panchina bianconera

Palladino Juve, Fabio Ravezzani riporta una voce interna: il club crederebbe di più nell’ex viola che nell’ex CT, decisione rinviata?. Un colpo di scena clamoroso, una voce che ribalta completamente lo scenario. Mentre tutti gli indizi sembrano portare a Luciano Spalletti come prossimo allenatore della Juventus, il giornalista Fabio Ravezzani lancia un’indiscrezione shock che spariglia le carte. Attraverso il suo account X, l’opinionista ha riportato una “voce interna” secondo cui la dirigenza bianconera, sotto sotto, preferirebbe Raffaele Palladino. Palladino Juve: la voce interna riportata da Ravezzani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino Juve, clamoroso: «La dirigenza sotto sotto crede più in lui che in Spalletti». La rivelazione shock sulla panchina bianconera

Argomenti simili trattati di recente

Tricella: "Juve, non capisco ora il cambiamento ma andrei su Palladino. Inter, presi... - X Vai su X

Spalletti è la prima scelta: poi De Rossi, Palladino o il ritorno di Motta, #calcio #seriea #juventus - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, si rivede Palladino allo stadio: il saluto con la dirigenza | CM.IT - Raffaele Palladino torna allo stadio da spettatore: l’ex Monza e Fiorentina è in orbita panchina Juve | FOTO CM. Si legge su calciomercato.it

Palladino Juve (Gazzetta), può essere lui la nuova scommessa della dirigenza bianconera? Cosa filtra sull’ex allenatore della Fiorentina - Palladino Juve, il tecnico è svincolato dopo l’addio alla Fiorentina: è un’opzione, ma restano in lista anche i big Mancini e Spalletti Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. juventusnews24.com scrive

?? Spalletti, Palladino, Mancini: Juve, chi dopo Tudor? Thiago Motta... ?? | OneFootball - Con la squadra attesa dal match contro l’Udinese tra meno di 48 ore, la panchina è stata affidata a Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Da onefootball.com