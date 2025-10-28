Bologna, 28 ottobre 2025 – ‘Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole. Lisei non sei il benvenuto ’. Un’accoglienza rovente, quella che hanno riservato gli studenti del collettivo Osa (Opposizione studentesca d’alternativa) a Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, che era stato invitato a parlare al liceo Minghetti dall’assemblea di istituto. Il picchetto degli studenti per impedire a Lisei di arrivare in aula. Davanti all’ingresso principale, dunque, il picchetto di studenti che voleva impedire a Lisei di arrivare in aula: “Se fosse stato per loro, sarei dovuto restare fuori. Per senso di responsabilità – spiega il senatore – ho acconsentito a entrare dall’ingresso secondario, come suggeritomi dalle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palestina, Marco Lisei (FdI) contestato dagli studenti al liceo Minghetti