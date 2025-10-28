Palermo-Monza 0-3 le pagelle | non si salva nessuno in una serata da dimenticare Pohjanpalo sempre isolato
Un tonfo casalingo che fa rumore, contro una diretta concorrente: il Palermo cade al Barbera contro il Monza, 0-3 il finale al termine di un match obiettivamente senza storia. Non si salva nessuno nei rosanero, tutti insufficienti gli interpreti in campo.Palermo-Monza 0-3: cronaca e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giornale di Sicilia. . ! Abbiamo chiesto ai tifosi rosanero un pronostico secco per Palermo-Monza e i nomi dei marcatori. Fiducia, entusiasmo e voglia di continuare a sognare: il popolo rosanero è carico! - facebook.com Vai su Facebook
I convocati per $PalermoMonza, 10° giornata di $SerieBKT ? acmonza.com/it/news/palerm… - X Vai su X
Palermo, secondo KO consecutivo. Al Barbera passa il Monza 0-3 - La cronaca live, le formazioni e il tabellino di Palermo- Secondo ilovepalermocalcio.com
Palermo-Monza 0-3, Bianco: «Nessuna frecciata per Inzaghi, il Palermo deve lottare per la promozione» - I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Si legge su forzapalermo.it
Monza schiacciasassi: 3-0 al Palermo, adesso la vetta è a -1 - Dany Mota, Izzo e Azzi firmano l’impresa in casa dei rosanero, seconda vittoria in un big match. Da sport.quotidiano.net