Palermo imbrattato il murale di don Pino Puglisi il sacerdote ucciso dalla mafia

PALERMO, 28 ottobre 2025. È stato imbrattato uno dei murales presenti nella piazzetta dedicata a don Pino Puglisi, il sacerdote simbolo della lotta alla mafia, assassinato nel quartiere Brancaccio nel 1993. Secondo quanto riferito, sul murale sono comparse scritte e segni vandalici, probabilmente dedicati a una persona recentemente scomparsa. Le parole del Centro Padre Puglisi. « Lo abbiamo trovato danneggiato con su frasi che sembrano dedicate a qualcuno morto prematuramente – ha dichiarato Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Puglisi -.

