Paint & Guinness – Halloween edition

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata artistica fuori dal solito: in un pub irlandese a dipingere su una tela nera in perfetto stile Halloween. Niente esperienza richiesta - solo voglia di divertirsi. Realizzerai un’opera spaventosa sorseggiando la birra più oscura che ci sia: la Guinness.Cosa ti aspetta:? Una tela nera. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Paint Amp Guinness 8211