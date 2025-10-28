Paint & Guinness – Halloween edition
Una serata artistica fuori dal solito: in un pub irlandese a dipingere su una tela nera in perfetto stile Halloween. Niente esperienza richiesta - solo voglia di divertirsi. Realizzerai un’opera spaventosa sorseggiando la birra più oscura che ci sia: la Guinness.Cosa ti aspetta:? Una tela nera. 🔗 Leggi su Veronasera.it
