Paese in lutto per la scomparsa di Italo Grandi
Non si spegnerà mai la ‘luce’ della storia della sua bottega sotto i portici di piazzetta Costa, accanto alla casa dove abitava, così come resterà per sempre incisa, a Bondeno, la cultura di un uomo che, con la sua famiglia, dagli anni ’50 fino all’affacciarsi degli anni 2000, ha saputo fare impresa ma anche incontro, socializzazione, sorrisi, diffondendo i sapori autentici ferraresi che hanno attraversato quarant’anni di vita di paese. Si sono tenuti ieri pomeriggio nel duomo di Bondeno gremito di persone, i funerali di Italo Grandi. Aveva 92 anni. La sua è una storia che ancora si racconta ai giovani del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
