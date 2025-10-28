Padovano parla così dell’esonero di Tudor | Mi dispiace per l’uomo ma sul campo si è visto qualche errore Io vorrei lui come nuovo allenatore della Juve

Padovano parla così dell’esonero di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore dopo la scelta del club. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo la disastrosa crisi di otto partite senza vittorie, continua a far discutere. La Juventus ha voltato pagina, affidando la squadra al traghettatore Massimo Brambilla in attesa di scegliere la nuova guida (con Spalletti e Palladino in pole). Sulla decisione della società è intervenuto l’ex attaccante bianconero Michele Padovano, che in un commento sui suoi canali social ha analizzato l’addio del tecnico croato, definendolo inevitabile e indicando il suo candidato preferito per la panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

