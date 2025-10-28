Padovani Sin | La comunicazione è importante malattie neurologiche in finanziaria

(Adnkronos) – "La nuova comunicazione, i rapporti con i media e il confronto con le istituzioni hanno 'fatto rumore' e oggi si è creata una certa attenzione sulle malattie neurologiche. Credo non sia un caso che nella finanziaria si parli di Alzheimer, di epilessia, di malattie rare, di fibromialgia, di atrofia spinale. Devo riconoscere al .

Padovani (Sin): "Necessità di certificazione competenze telemedicina" - "Come Sin riteniamo che ci sia la necessità di certificazione quando parliamo di competenze della formazione in telemedicina. Come scrive notizie.tiscali.it

Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità" - "La demenza frontotemporale (Ftd) di cui soffre l'attore statunitense Bruce Willis è peggio della malattia di Alzheimer perché in pochi anni porta all'incapacità di muoversi, deglutire e quindi ... Scrive adnkronos.com