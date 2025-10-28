Padova Papu Gomez si racconta | Stop? Non vedevo le partite di calcio mi faceva troppo male Tudor? Non sono rimasto molto sorpreso

Padova, l’ex Atalanta Papu Gomez si racconta a Sky: «Tudor? Non sono rimasto molto sorpreso». Le dichiarazioni La scorsa estate, a metà luglio, Papu Gómez è tornato a calcare i campi da calcio dopo due anni di assenza dovuti a una squalifica. A offrirgli una nuova opportunità è stato il Padova di Matteo Andreoletti, fresco di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Padova, Papu Gomez si racconta: «Stop? Non vedevo le partite di calcio, mi faceva troppo male. Tudor? Non sono rimasto molto sorpreso»

