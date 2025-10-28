Padova bar trasformato in base dello spaccio | sospesa la licenza cosa succedeva dentro il locale

Sospesa per 30 giorni la licenza di un bar a Padova, punto di spaccio e frequentato da pregiudicati. Il provvedimento è stato disposto dal Questore.

Era la base logistica dello spaccio: sospesa la licenza - Oggi 28 ottobre la polizia amministrativa ha notificato un provvedimento del questore di Padova nei confronti di un bar di Mortise frequentato da pusher e assuntori e definito dalla malavita luogo sic ... Riporta padovaoggi.it

Bar chiuso per 30 giorni: era diventato un punto di ritrovo per gli spacciatori e i loro clienti - Era diventato un punto di riferimento e di ritrovo per diversi spacciatori e i loro clienti, tanto che le dosi di cocaina ed eroina venivano spacciate tra i tavolini. Da msn.com