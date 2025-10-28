Padel la Coppa dei Club Umbria | risultati interviste e immagini dopo la terza giornata

Quello appena trascorso è stato un grande week end di padel con la terza giornata di campionato della Coppa dei Club girone Umbria: disputati tutti i 12 gironi, distribuiti tra Gold e Silver league Bartoccini. In ogni league - sia Gold che Silver – ci sono 6 gironi di cui 2 (A e B) racchiudono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it