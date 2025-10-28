Padel a Perugia ecco Fip Silver | in campo azzurri del bronzo europeo

Roma, 28 ott. (askanews) – Il padel internazionale fa tappa a Perugia con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del circuito Cupra Fip Tour, il tour mondiale della Federazione Internazionale Padel (Fip). L’evento, ricorda una nota, è in programma fino a domenica 2 novembre alla Padel Arena Fastweb (con ingresso gratuito), mette in palio un montepremi di 20mila euro e punti preziosi per il ranking mondiale. Il torneo perugino è un Fip Silver, terzo livello per importanza nel circuito dopo Platinum e Gold. In campo 11 atleti della Top 100 mondiale, con un tabellone maschile da 32 coppie e uno femminile da 23. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

