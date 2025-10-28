Pacemaker senza fili l' Asl | Maggior sicurezza minor rischio infettivo e meno degenza

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la diffusione sui social di alcune considerazioni sull’impianto di pacemaker senza fili per via giugulare, l’Asl Salerno fa alcune precisazioni. “Nel comunicato aziendale diffuso per dar evidenza della procedura innovativa, era chiaramente specificato che il pacemaker lead-less - si legge in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

pacemaker senza fili aslA Nocera Inferiore il primo impianto in Italia di pacemaker “leadless” per via giugulare - Nella scorsa settimana, per la prima volta in Italia e per la terza volta in Europa, presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, diretta dal dott. Riporta agro24.it

pacemaker senza fili aslNocera Inferiore, pacemaker senza fili: l'ospedale Umberto I eccellenza italiana - Per la prima volta in Italia è stata applicata una tecnica che rappresenta una vera rivoluzione nel campo dell'elettrostimolazione cardiaca. Come scrive ilmattino.it

A Lucca impiantato pacemaker bicamerale senza fili - stimolazione dell'ospedale San Luca di Lucca, il primo pacemaker bicamerale senza fili, "una rivoluzione tecnologica nel campo dell'aritmologia ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pacemaker Senza Fili Asl