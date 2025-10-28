Pace Papa |   Basta guerre con dolorosi cumuli di morti

Papa Leone XIV è intervenuto all’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio al Colosseo a Roma. “ Il mondo ha sete di pace: ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all’esibizione della forza e all’indifferenza per il diritto. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli”, ha affermato il Pontefice. “I conflitti sono presenti ovunque ci sia vita, ma non è la guerra che aiuta ad affrontarli, né a risolverli. La pace è un cammino permanente di riconciliazione – ha proseguito il Santo Padre –. 🔗 Leggi su Lapresse.it

