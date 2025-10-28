Pace green deal e Ue Ecco cosa si sono detti Orban e Salvini

"È sempre bello stare in compagnia di un collega patriota! Oggi a Roma ho avuto colloqui produttivi con il mio amico Matteo Salvini". Il premier ungherese Viktor Orban commenta così su X l'incontro avuto questa mattina con il vicepremier e leader della Lega nella sede del ministero delle Infrastrutture. "Siamo uniti nel nostro impegno a difendere le nostre nazioni e a costruire un'Europa forte di Stati sovrani", conclude Orban nel suo tweet dopo aver salutato Matteo Salvini con un caloroso abbraccio. Il premier ungherese, che ieri ha incontrato Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, all’uscita dal ministero non ha rilasciato alcuna dichiarazione evidentemente irritato con la stampa italiana per come è stata presentata la sua due giorni romana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pace, green deal e Ue. Ecco cosa si sono detti Orban e Salvini

