In arrivo una nuova stagione di pace fiscale: il cuore delle definizioni agevolate è rappresentato dai vantaggi che si ottengono sui pagamenti dovuti. Lo strumento della rottamazione, infatti, concede a cittadini e cittadine la possibilità di ottenere sconti sul totale da versare e tempi più lunghi per procedere. Rottamazione delle cartelle: quali somme si pagano?. Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2026 conferma le anticipazioni delle ultime settimane: con la prossima Manovra arriverà una nuova pace fiscale. Rispetto al passato, ci sono diverse innovazioni che toccano anche le modalità di pagamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pace fiscale, ecco chi può accedere alla nuova rottamazione per le cartelle notificate fino al 2023