Pace del Mela Maria Rosa Cavò precipita con l’auto e muore 4 mesi dopo il dramma del nipote
Tragico incidente all’alba sulla statale 113. Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Pace del Mela, in provincia di Messina. Questa mattina, 28 ottobre, Maria Rosa Cavò, 49 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Citroen C3, ha sfondato il guard-rail in via Pirandello, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. La donna si stava probabilmente recando al lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva. L’impatto è stato violentissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidente stradale mortale, all’alba, a Pace de Mela. A perdere la vita è stata Maria Rosa Cavò, di 49 anni - facebook.com Vai su Facebook
Pace della Mela (ME), sfonda il guardrail e precipita per 10 metri in una scarpata: morta automobilista quarantanovenne - La donna ha perso il controllo dell'automobile in via Pirandello a Pace della Mela (ME) in prossimità di una curva. Da ilsicilia.it
Maria Rosa Cavò morta in un incidente, l'imprenditrice perde il controllo dell'auto e precipita per 10 metri - Era ancora buio quando il silenzio di Pace del Mela (Messina) è stato rotto dal rumore di un’auto fuori controllo. msn.com scrive
Tragico incidente a Pace del Mela, la vittima è Mariarosa Cavò - Una nuova, terribile tragedia ha colpito la comunità di Pace del Mela, lasciando tutti senza parole. Segnala 98zero.com