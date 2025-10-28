Pace del Mela Maria Rosa Cavò precipita con l’auto e muore 4 mesi dopo il dramma del nipote

Tragico incidente all’alba sulla statale 113. Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Pace del Mela, in provincia di Messina. Questa mattina, 28 ottobre, Maria Rosa Cavò, 49 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Citroen C3, ha sfondato il guard-rail in via Pirandello, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. La donna si stava probabilmente recando al lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva. L’impatto è stato violentissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

