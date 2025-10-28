Otherwise We Are Lost la nuova stagione della Suoneria di Settimo Torinese

Milano, 28 ott. (askanews) – Un cartellone di 22 appuntamenti tra teatro, danza, musica e circo contemporaneo animerà la Suoneria di Settimo Torinese dal 5 dicembre 2025 al 30 maggio 2026. La stagione, intitolata “Otherwise We Are Lost”, è organizzata dal Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice con la direzione artistica di Paolo Stratta e Caterina Mochi Sismondi, con il sostegno del Comune di Settimo e della Fondazione ECM, e il supporto di MiC, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo e altri partner. L’apertura sarà una festa diffusa con Teatri Mobili, blucinQue, Materiaviva, Luca Morino, Federico Sirianni, Bandaradan, Paolo Stratta, Guido Catalano e Bea Zanin. 🔗 Leggi su Ildenaro.it