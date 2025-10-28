Ostuni | anziana morta dopo avere mangiato funghi Primi malori dopo due giorni
L'articolo Ostuni: anziana morta dopo avere mangiato funghi Primi malori dopo due giorni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
La domenica al Sud e il dolce… Ostuni, come Bari, lecce, Napoli, Reggio Calabria, Palermo… ovunque ci sia una tovaglia ricamata, appena finita la battaglia delle orecchiette e la nonna ci guarda con quell’occhio misto tra l’orgoglio e l’accusa se non si è pulit - facebook.com Vai su Facebook
Mangia funghi selvatici, muore una 80enne nel Brindisino - Una donna 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni funghi selvatici. Da ansa.it
Mangia un fungo selvatico: muore una donna. Grave anche la figlia - Una donna 80 anni è morta nelle scorse ore ad Ostuni dopo aver mangiato funghi selvatici. Secondo msn.com
Anziano morì dopo una caduta in casa: la badante rischia la condanna - E sarebbe rimasto sul pavimento per un intero fine settimana, prima di essere soccorso dal 118. Lo riporta msn.com