Ostie rubate | l’ombra di riti esoterici e messe nere
BEVAGNA Sempre più marcato il sospetto di riti esoterici e messe nere dietro il furto dello ostie consacrate nella chiesa del Monastero di Santa Margherita. L’episodio, avvenuto sabato pomeriggio e scoperto da una delle due anziane suore agostiniane che vivono nella struttura, è stato denunciato ieri ai carabinieri dalla priora. Secondo quanto emerge, i ladri hanno forzato una porta secondaria e, quando in chiesa non c’era nessuno, si sono indirizzati direttamente verso il tabernacolo che conteneva le ostie consacrate, prelevandolo. I malviventi, pur agendo indisturbati, hanno ignorato arredi sacri, anche preziosi, presenti all’interno della chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
