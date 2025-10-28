Ospedale San Raffaele lavoratori verso lo sciopero | la protesta durerà un' intera giornata

Lavoratori dell'ospedale San Raffaele di Milano verso lo sciopero. La Rsu dell'Irccs annuncia “un'intera giornata” di protesta per venerdì 31 ottobre. Prevista anche una manifestazione. Il ritrovo, comunicano i rappresentanti sindacali, è alle 9.30 in via Olgettina 60, nel piazzale dell'ospedale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

