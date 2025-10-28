Ospedale Livorno i cani-bagnini tornano in Pediatria e fanno visita ai piccoli pazienti FOTO

Livornotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eva e Annie sono state le protagoniste del nuovo avvio del progetto “I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia” realizzato della Pediatria dell’ospedale di Livorno con la collaborazione della Scuola italiana cani salvataggio e premiato nel febbraio scorso con la medaglia al valore cinofilo.“Oggi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“I cani bagnini salvano tre persone nelle acque di Balestrate”: il gesto eroico di Nala e Baloo - Quella che doveva essere una tranquilla domenica di relax al mare poteva consumarsi in tragedia se non fosse stato per due cagnolini impavidi. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Livorno Cani Bagnini