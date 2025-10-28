Orrore sul Garda | uccide la compagna a coltellate

Trentotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orrore sul Garda: un’aggressione tra le mura domestiche è sfociata in un omicidio raccapricciante.La tragediaA delineare i contorni della tragedia è VeronaSera: l’episodio è avvenuto in un condominio situato al civico 13 di via Silvio Pellico, a Castelnuovo del Garda. La vittima, una donna di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

orrore garda uccide compagnaFemminicidio a Castelnuovo del Garda: donna uccisa dal compagno in casa - Femminicidio a Castelnuovo del Garda: una donna uccisa in casa dal compagno, emergono segnali di violenza pregressa. Da notizie.it

orrore garda uccide compagnaCastelnuovo del Garda: uomo uccide la compagna a coltellate - Martedì una donna è stata uccisa a coltellate dal compagno nella loro abitazione di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. msn.com scrive

orrore garda uccide compagnaUccide la compagna a coltellate in casa a Castelnuovo del Garda: arrestato - Il killer è stato arrestato poco dopo il fatto mentre si continua a indagare sulla dinamica del delitto. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Orrore Garda Uccide Compagna