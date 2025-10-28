Orrore a Vico del Gargano quattro cani avvelenati con la metaldeide

Un gravissimo e premeditato atto criminale è avvenuto a Vico del Gargano. Quattro cani avvelenati con la metaldeide. Per uno di essi, purtroppo, l'avvelenamento si è rivelato fatale. Sono fortunatamente sopravvissuti gli altri tre. Il fatto risale al 23 settembre: a denunciarlo è l'associazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

