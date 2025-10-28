Orrore a Ventimiglia uomo trovato sgozzato nel greto del fiume Roja | indagini in corso
Un uomo è stato trovato sgozzato oggi nel greto del fiume Roja, nel tratto antistante il commissariato di Polizia di Ventimiglia. Indagini in corso: non si esclude l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Orrore a Ventimiglia, uomo trovato sgozzato nel greto del fiume Roja: indagini in corso - Un uomo è stato trovato sgozzato oggi nel greto del fiume Roja, nel tratto antistante il commissariato di Polizia di Ventimiglia ... Riporta fanpage.it
Un uomo di 45 anni trovato senza vita a Ventimiglia, indagini in corso - Ventimiglia – Dramma lungo l’argine del Roja a Ventimiglia, accanto a un accampamento di migranti: dopo una segnalazione, la polizia ha trovato il corpo senza vita di un cittadino straniero di 45 anni ... Riporta ilsecoloxix.it