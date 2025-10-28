Orrore a Ventimiglia uomo trovato sgozzato nel greto del fiume Roja | indagini in corso

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato sgozzato oggi nel greto del fiume Roja, nel tratto antistante il commissariato di Polizia di Ventimiglia. Indagini in corso: non si esclude l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

