Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche del 29 ottobre 2025

Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 29 ottobre 2025? Il cielo presenta un mix di energie contrastanti: da un lato la spinta all'azione e all'innovazione, dall'altro la necessità di mantenere un sano equilibrio interiore. Mentre alcuni segni sono chiamati a decisioni importanti, altri troveranno spazio per la riflessione e il rinnovamento. Scopriamo insieme come orientarci in questa giornata ricca di potenziale. Oroscopo 29 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Lo stress accumulato potrebbe influire negativamente sulle tue performance lavorative. Rispetto ai giorni scorsi, oggi disponi però di maggiore capacità di reagire e portare a termine i tuoi compiti.

