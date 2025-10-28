Oroscopo di Paolo Fox per oggi 28 ottobre | sollievo per i Pesci Bilancia fortunata

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 28 ottobre! Le stelle di oggi invitano a fermarsi un attimo per osservare ciò che ci circonda con maggiore consapevolezza. Dopo un lunedì carico di movimento e decisioni, questo martedì si colora di riflessione e intuito. La Luna si fa complice dei sogni, ma anche dei chiarimenti: è una giornata perfetta per parlare, spiegare, ma anche per capire ciò che davvero si desidera. Oroscopo di Paolo Fox, martedì 28 ottobre 2025, segno per segno. Chi ha avuto tensioni nei giorni scorsi ora può contare su un’energia più stabile e su un cielo che incoraggia il dialogo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

