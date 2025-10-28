Oroscopo Branko oggi 28 ottobre 2025 | Acquario visionari e rapidi

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 28 2025. Ariete. Il cielo oggi vi invita all’azione: con energia e coraggio potete finalmente chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore torna vivacità, ma state attenti alle parole — oggi possono “scottare”.. Toro. Giornata tranquilla ma significativa: in amore più leggerezza e vicinanza, sul lavoro ordine e costanza fanno la differenza. Gemelli. Curiosità al top: ottimo momento per comunicare, scrivere, convincere. Sul lavoro arrivano idee valide ma serve concentrazione. In amore, chiarimenti utili. Cancro. Sensibilità e intuizione in crescita: le piccole cose portano gioia. 🔗 Leggi su Zon.it

