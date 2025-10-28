Orio ripartiti nel weekend i collegamenti con Pescara
AEROPORTO. Ryanair ha riattivato la rotta per l’Abruzzo con tre voli settimanali. Sanga: «Risposta a una domanda concreta». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Promo speciale dal 27 ottobre al 09 novembre! ? Transfer Orio al Serio ? Milano Centrale Solo 9€ a tratta invece di 12€ (acquisto online) Bus frequenti, comodi e climatizzati Milano non è mai stata così vicina Prenota ora su autostradale.it #Autos - facebook.com Vai su Facebook
Orio, ripartiti nel weekend i collegamenti con Pescara - Ryanair ha riattivato la rotta per l’Abruzzo con tre voli settimanali. Scrive ecodibergamo.it