Orienta Puglia 2025 la fiera che guida i giovani a scoprire scegliere e costruire il proprio futuro
OrientaPuglia nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un’occasione concreta per confrontarsi con le molteplici opzioni post-diploma: università, Its, accademie, corsi specializzanti, ma anche le forze dell’ordine e istituzioni pubbliche. Grazie alle decine di stand informativi presenti in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
