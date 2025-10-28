Oriali | Dobbiamo continuare come contro l’Inter De Bruyne e Lukaku? Ecco quando torneranno

Inter News 24 Le parole di Gabriele Oriali, team manager del Napoli, sul momento degli azzurri dopo la vittoria contro l’Inter. Tutti i dettagli. Gabriele Oriali, team manager del Napoli, ha parlato a DAZN prima del match contro il Lecce. MORALE DOPO L’INTER – Ci sono sempre in palio tre punti, con l’Inter e anche stasera. La sconfitta di Eindhoven va sempre tenuta a mente come avvertimento, bisogna affrontare le partite sempre con lo stesso atteggiamento e spirito, con l’unione di intenti come abbiamo fatto contro l’Inter. CONTE – Venivamo da una sconfitta abbastanza pesante e non preventivata, il suo umore non era dei migliori ma non solo il suo. 🔗 Leggi su Internews24.com

