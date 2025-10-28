Organizzano un viaggio grazie all’AI quando arrivano trovano una brutta sorpresa
Avevano organizzato una piccola vacanza grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Ma quando sono arrivati sul posto hanno avuto una bruttissima sorpresa L’intelligenza artificiale è entrata ormai a pieno regime nelle vite di tutti noi: c’è chi la utilizza per divertirsi, chi per lavoro, chi per svago o chi per provare a trovare soluzioni più rapide ai problemi della vita quotidiana. Esistono delle applicazioni e dei sistemi in grado di realizzare quello che in passato sembrava impossibile: ma a volte possono sorgere dei problemi inaspettati. “Non è tutto oro quello che luccica”, hanno sentenziato in molti, ricordando che, molte delle informazioni che vengono acquisite tramite l’AI non corrispondono poi alla realtà. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
News recenti che potrebbero piacerti
iPhone in viaggio, 5 strumenti utili per organizzare meglio le vacanze https://www.macitynet.it/?p=1438292 - facebook.com Vai su Facebook
UNINT organizza l’evento "Viaggio in Italia. Bellezza, creatività e competitività del turismo e della cultura made in Italy nell’era della ripresa", che si terrà il 28 ottobre 2025 a partire dalle ore 10:00 in aula magna. Scopri di più: https://unint.eu/eventi/viaggio-in-it - X Vai su X