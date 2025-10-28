Ordine | Allegri difensore pubblico numero uno degli arbitri Fa un certo effetto
Il giornalista Franco Ordine ha analizzato le parole dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri in merito agli arbitri di Serie A. Ecco il pensiero su 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
« ’» Così Massimiliano Allegri nel post-partita di Milan-Pisa: la parola d’ordine è “equilibrio” ? @ipa_agency #allegri #milanpisa #milanpress - facebook.com Vai su Facebook
#Ordine: "#Allegri rifugge dagli alibi. #Leao nervo scoperto del Milan. Ora atteso come ..." #milan #MilanFiorentina #SempreMilan #SerieA - X Vai su X
Da "dov'è Rocchi?" ad alleato. È la metamorfosi di Allegri - Il tecnico rossonero, celebre per lo sfogo di coppa 2 anni fa: "Molto difficile arbitrare in questo calcio così veloce" ... Scrive msn.com
Andrea Diprè a processo, denunciato da Massimiliano Allegri: cosa è successo - Il popolare creator è finito nei guai per uno scherzo telefonico, ma un dettaglio finito online ora rischia di costargli davvero caro ... Lo riporta today.it
Andrea Diprè a processo: «Ha mostrato sui social il numero privato di Allegri» - Il popolare youtuber Andrea Diprè è imputato a Torino, con l'accusa di violazione della legge sulla privacy, dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Scrive msn.com